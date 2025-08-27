- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 060
盈利交易:
690 (65.09%)
亏损交易:
370 (34.91%)
最好交易:
56.87 USD
最差交易:
-144.40 USD
毛利:
1 789.21 USD (67 439 pips)
毛利亏损:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
最大连续赢利:
27 (74.23 USD)
最大连续盈利:
124.65 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
42.35%
最大入金加载:
35.99%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.45
长期交易:
558 (52.64%)
短期交易:
502 (47.36%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-4.16 USD
最大连续失误:
18 (-3.00 USD)
最大连续亏损:
-292.12 USD (9)
每月增长:
2.24%
年度预测:
27.24%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.91 USD
最大值:
553.63 USD (32.19%)
相对跌幅:
结余:
32.19% (553.63 USD)
净值:
30.66% (511.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-253
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.87 USD
最差交易: -144 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +74.23 USD
最大连续亏损: -3.00 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
92%
1 060
65%
42%
1.16
0.24
USD
USD
32%
1:400