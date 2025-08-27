SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FANTOM
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
852
Bénéfice trades:
559 (65.61%)
Perte trades:
293 (34.39%)
Meilleure transaction:
56.87 USD
Pire transaction:
-144.40 USD
Bénéfice brut:
1 479.41 USD (40 341 pips)
Perte brute:
-1 303.87 USD (47 443 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (11.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
124.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
64.91%
Charge de dépôt maximale:
35.99%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
437 (51.29%)
Courts trades:
415 (48.71%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-4.45 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-292.12 USD (9)
Croissance mensuelle:
-24.09%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.91 USD
Maximal:
544.16 USD (31.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.64% (544.16 USD)
Par fonds propres:
30.66% (511.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 294
EURUSD 285
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -339
EURUSD 296
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -13K
EURUSD 3K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.87 USD
Pire transaction: -144 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +11.75 USD
Perte consécutive maximale: -3.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WingoGroupLtd-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FANTOM
30 USD par mois
18%
0
0
USD
1.2K
USD
12
96%
852
65%
65%
1.13
0.21
USD
32%
1:400
