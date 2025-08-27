- Wachstum
Trades insgesamt:
1 060
Gewinntrades:
690 (65.09%)
Verlusttrades:
370 (34.91%)
Bester Trade:
56.87 USD
Schlechtester Trade:
-144.40 USD
Bruttoprofit:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Bruttoverlust:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (74.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
42.35%
Max deposit load:
35.99%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
558 (52.64%)
Short-Positionen:
502 (47.36%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-3.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-292.12 USD (9)
Wachstum pro Monat :
2.24%
Jahresprognose:
27.24%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.91 USD
Maximaler:
553.63 USD (32.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.19% (553.63 USD)
Kapital:
30.66% (511.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-253
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +56.87 USD
Schlechtester Trade: -144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WingoGroupLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
92%
1 060
65%
42%
1.16
0.24
USD
USD
32%
1:400