SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FANTOM
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
WingoGroupLtd-Server
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 060
Gewinntrades:
690 (65.09%)
Verlusttrades:
370 (34.91%)
Bester Trade:
56.87 USD
Schlechtester Trade:
-144.40 USD
Bruttoprofit:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Bruttoverlust:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (74.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
42.35%
Max deposit load:
35.99%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
558 (52.64%)
Short-Positionen:
502 (47.36%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-3.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-292.12 USD (9)
Wachstum pro Monat :
2.24%
Jahresprognose:
27.24%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.91 USD
Maximaler:
553.63 USD (32.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.19% (553.63 USD)
Kapital:
30.66% (511.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 468
EURUSD 319
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -253
EURUSD 284
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -4.7K
EURUSD 2.2K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.87 USD
Schlechtester Trade: -144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WingoGroupLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FANTOM
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
1.2K
USD
26
92%
1 060
65%
42%
1.16
0.24
USD
32%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.