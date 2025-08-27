SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FANTOM
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
852
Profit Trade:
559 (65.61%)
Loss Trade:
293 (34.39%)
Best Trade:
56.87 USD
Worst Trade:
-144.40 USD
Profitto lordo:
1 479.41 USD (40 341 pips)
Perdita lorda:
-1 303.87 USD (47 443 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (11.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.91%
Massimo carico di deposito:
35.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
437 (51.29%)
Short Trade:
415 (48.71%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-4.45 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.12 USD (9)
Crescita mensile:
-24.09%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
544.16 USD (31.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.64% (544.16 USD)
Per equità:
30.66% (511.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 294
EURUSD 285
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -339
EURUSD 296
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -13K
EURUSD 3K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.87 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.75 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WingoGroupLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
