- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
852
Profit Trade:
559 (65.61%)
Loss Trade:
293 (34.39%)
Best Trade:
56.87 USD
Worst Trade:
-144.40 USD
Profitto lordo:
1 479.41 USD (40 341 pips)
Perdita lorda:
-1 303.87 USD (47 443 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (11.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.91%
Massimo carico di deposito:
35.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
437 (51.29%)
Short Trade:
415 (48.71%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-4.45 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.12 USD (9)
Crescita mensile:
-24.09%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
544.16 USD (31.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.64% (544.16 USD)
Per equità:
30.66% (511.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|294
|EURUSD
|285
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-339
|EURUSD
|296
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-13K
|EURUSD
|3K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.87 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.75 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WingoGroupLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
96%
852
65%
65%
1.13
0.21
USD
USD
32%
1:400