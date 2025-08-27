SeñalesSecciones
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 060
Transacciones Rentables:
690 (65.09%)
Transacciones Irrentables:
370 (34.91%)
Mejor transacción:
56.87 USD
Peor transacción:
-144.40 USD
Beneficio Bruto:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (74.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
42.35%
Carga máxima del depósito:
35.99%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
558 (52.64%)
Transacciones Cortas:
502 (47.36%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-4.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-3.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-292.12 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.24%
Pronóstico anual:
27.24%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.91 USD
Máxima:
553.63 USD (32.19%)
Reducción relativa:
De balance:
32.19% (553.63 USD)
De fondos:
30.66% (511.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 468
EURUSD 319
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -253
EURUSD 284
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -4.7K
EURUSD 2.2K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.87 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +74.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WingoGroupLtd-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
