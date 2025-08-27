- Incremento
Total de Trades:
1 060
Transacciones Rentables:
690 (65.09%)
Transacciones Irrentables:
370 (34.91%)
Mejor transacción:
56.87 USD
Peor transacción:
-144.40 USD
Beneficio Bruto:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (74.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
42.35%
Carga máxima del depósito:
35.99%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.45
Transacciones Largas:
558 (52.64%)
Transacciones Cortas:
502 (47.36%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-4.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-3.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-292.12 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.24%
Pronóstico anual:
27.24%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.91 USD
Máxima:
553.63 USD (32.19%)
Reducción relativa:
De balance:
32.19% (553.63 USD)
De fondos:
30.66% (511.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-253
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +56.87 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +74.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WingoGroupLtd-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
No hay comentarios
