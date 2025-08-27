- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 060
利益トレード:
690 (65.09%)
損失トレード:
370 (34.91%)
ベストトレード:
56.87 USD
最悪のトレード:
-144.40 USD
総利益:
1 789.21 USD (67 439 pips)
総損失:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
最大連続の勝ち:
27 (74.23 USD)
最大連続利益:
124.65 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
42.35%
最大入金額:
35.99%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
558 (52.64%)
短いトレード:
502 (47.36%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-4.16 USD
最大連続の負け:
18 (-3.00 USD)
最大連続損失:
-292.12 USD (9)
月間成長:
2.24%
年間予想:
27.24%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.91 USD
最大の:
553.63 USD (32.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.19% (553.63 USD)
エクイティによる:
30.66% (511.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-253
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
ベストトレード: +56.87 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +74.23 USD
最大連続損失: -3.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
92%
1 060
65%
42%
1.16
0.24
USD
USD
32%
1:400