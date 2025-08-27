シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FANTOM
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 060
利益トレード:
690 (65.09%)
損失トレード:
370 (34.91%)
ベストトレード:
56.87 USD
最悪のトレード:
-144.40 USD
総利益:
1 789.21 USD (67 439 pips)
総損失:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
最大連続の勝ち:
27 (74.23 USD)
最大連続利益:
124.65 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
42.35%
最大入金額:
35.99%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
558 (52.64%)
短いトレード:
502 (47.36%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-4.16 USD
最大連続の負け:
18 (-3.00 USD)
最大連続損失:
-292.12 USD (9)
月間成長:
2.24%
年間予想:
27.24%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.91 USD
最大の:
553.63 USD (32.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.19% (553.63 USD)
エクイティによる:
30.66% (511.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 468
EURUSD 319
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -253
EURUSD 284
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -4.7K
EURUSD 2.2K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56.87 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +74.23 USD
最大連続損失: -3.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
レビューなし
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
