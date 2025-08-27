- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 060
Прибыльных трейдов:
690 (65.09%)
Убыточных трейдов:
370 (34.91%)
Лучший трейд:
56.87 USD
Худший трейд:
-144.40 USD
Общая прибыль:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Общий убыток:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (74.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
42.35%
Макс. загрузка депозита:
35.99%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
558 (52.64%)
Коротких трейдов:
502 (47.36%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-4.16 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-292.12 USD (9)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
27.24%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.91 USD
Максимальная:
553.63 USD (32.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.19% (553.63 USD)
По эквити:
30.66% (511.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-253
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Нет отзывов
