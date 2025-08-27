СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FANTOM
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 060
Прибыльных трейдов:
690 (65.09%)
Убыточных трейдов:
370 (34.91%)
Лучший трейд:
56.87 USD
Худший трейд:
-144.40 USD
Общая прибыль:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Общий убыток:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (74.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
42.35%
Макс. загрузка депозита:
35.99%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
558 (52.64%)
Коротких трейдов:
502 (47.36%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-4.16 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-3.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-292.12 USD (9)
Прирост в месяц:
2.24%
Годовой прогноз:
27.24%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.91 USD
Максимальная:
553.63 USD (32.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.19% (553.63 USD)
По эквити:
30.66% (511.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 468
EURUSD 319
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -253
EURUSD 284
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -4.7K
EURUSD 2.2K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.87 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +74.23 USD
Макс. убыток в серии: -3.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
