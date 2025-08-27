- 자본
- 축소
트레이드:
1 066
이익 거래:
696 (65.29%)
손실 거래:
370 (34.71%)
최고의 거래:
56.87 USD
최악의 거래:
-144.40 USD
총 수익:
1 809.69 USD (69 483 pips)
총 손실:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
연속 최대 이익:
27 (74.23 USD)
연속 최대 이익:
124.65 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
42.35%
최대 입금량:
35.99%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
564 (52.91%)
숏(주식차입매도):
502 (47.09%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
2.60 USD
평균 손실:
-4.16 USD
연속 최대 손실:
18 (-3.00 USD)
연속 최대 손실:
-292.12 USD (9)
월별 성장률:
3.92%
연간 예측:
47.58%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.91 USD
최대한의:
553.63 USD (32.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.19% (553.63 USD)
자본금별:
30.66% (511.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|474
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-232
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-2.6K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.87 USD
최악의 거래: -144 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +74.23 USD
연속 최대 손실: -3.00 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
27
92%
1 066
65%
42%
1.17
0.25
USD
USD
32%
1:400