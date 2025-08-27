- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 060
Negociações com lucro:
690 (65.09%)
Negociações com perda:
370 (34.91%)
Melhor negociação:
56.87 USD
Pior negociação:
-144.40 USD
Lucro bruto:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Perda bruta:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (74.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
42.35%
Depósito máximo carregado:
35.99%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
558 (52.64%)
Negociações curtas:
502 (47.36%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-4.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-292.12 USD (9)
Crescimento mensal:
2.24%
Previsão anual:
27.24%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.91 USD
Máximo:
553.63 USD (32.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.19% (553.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.66% (511.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|EURUSD
|319
|GBPUSD.vip
|145
|EURUSD.vip
|128
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-253
|EURUSD
|284
|GBPUSD.vip
|128
|EURUSD.vip
|90
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-4.7K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD.vip
|457
|EURUSD.vip
|2.5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.87 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +74.23 USD
Máxima perda consecutiva: -3.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
