Sinais / MetaTrader 5 / FANTOM
Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 060
Negociações com lucro:
690 (65.09%)
Negociações com perda:
370 (34.91%)
Melhor negociação:
56.87 USD
Pior negociação:
-144.40 USD
Lucro bruto:
1 789.21 USD (67 439 pips)
Perda bruta:
-1 539.94 USD (66 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (74.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
124.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
42.35%
Depósito máximo carregado:
35.99%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
558 (52.64%)
Negociações curtas:
502 (47.36%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-4.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-3.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-292.12 USD (9)
Crescimento mensal:
2.24%
Previsão anual:
27.24%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.91 USD
Máximo:
553.63 USD (32.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.19% (553.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.66% (511.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 468
EURUSD 319
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -253
EURUSD 284
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -4.7K
EURUSD 2.2K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.87 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +74.23 USD
Máxima perda consecutiva: -3.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Sem comentários
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FANTOM
30 USD por mês
25%
0
0
USD
1.2K
USD
26
92%
1 060
65%
42%
1.16
0.24
USD
32%
1:400
