Ali Afshin

FOREX3

Ali Afshin
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
90 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (41.94%)
En iyi işlem:
10.17 USD
En kötü işlem:
-84.26 USD
Brüt kâr:
496.64 USD (25 969 pips)
Brüt zarar:
-524.52 USD (23 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (117.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.75 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
32.47%
Maks. mevduat yükü:
4.74%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
95 (61.29%)
Satış işlemleri:
60 (38.71%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
5.52 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-102.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.76 USD (2)
Aylık büyüme:
-7.37%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.14 USD
Maksimum:
156.05 USD (24.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.99% (90.67 USD)
Varlığa göre:
17.32% (277.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 106
GBPUSD.vip 46
EURUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 68
GBPUSD.vip -56
EURUSD -37
USDSEK -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6.4K
GBPUSD.vip -1.8K
EURUSD -387
USDSEK -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.17 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +117.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WingoGroupLtd-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
