- 자본
- 축소
트레이드:
280
이익 거래:
173 (61.78%)
손실 거래:
107 (38.21%)
최고의 거래:
10.17 USD
최악의 거래:
-84.26 USD
총 수익:
745.16 USD (50 820 pips)
총 손실:
-653.46 USD (35 408 pips)
연속 최대 이익:
18 (53.38 USD)
연속 최대 이익:
117.75 USD (15)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
30.13%
최대 입금량:
4.74%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
147 (52.50%)
숏(주식차입매도):
133 (47.50%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
4.31 USD
평균 손실:
-6.11 USD
연속 최대 손실:
15 (-102.93 USD)
연속 최대 손실:
-126.76 USD (2)
월별 성장률:
2.64%
연간 예측:
32.00%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
58.14 USD
최대한의:
166.99 USD (26.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.25% (166.99 USD)
자본금별:
17.32% (277.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|231
|GBPUSD.vip
|46
|EURUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|187
|GBPUSD.vip
|-56
|EURUSD
|-37
|USDSEK
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|19K
|GBPUSD.vip
|-1.8K
|EURUSD
|-387
|USDSEK
|-1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.17 USD
최악의 거래: -84 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +53.38 USD
연속 최대 손실: -102.93 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
27
86%
280
61%
30%
1.14
0.33
USD
USD
17%
1:400