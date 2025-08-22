SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FOREX3
Ali Afshin

FOREX3

Ali Afshin
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
WingoGroupLtd-Server
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
90 (58.06%)
Perte trades:
65 (41.94%)
Meilleure transaction:
10.17 USD
Pire transaction:
-84.26 USD
Bénéfice brut:
496.64 USD (25 969 pips)
Perte brute:
-524.52 USD (23 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (117.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.75 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
32.47%
Charge de dépôt maximale:
4.74%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
95 (61.29%)
Courts trades:
60 (38.71%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
5.52 USD
Perte moyenne:
-8.07 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-102.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-126.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
-8.15%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
58.14 USD
Maximal:
156.05 USD (24.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.99% (90.67 USD)
Par fonds propres:
17.32% (277.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 106
GBPUSD.vip 46
EURUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 68
GBPUSD.vip -56
EURUSD -37
USDSEK -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 6.4K
GBPUSD.vip -1.8K
EURUSD -387
USDSEK -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.17 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +117.75 USD
Perte consécutive maximale: -102.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WingoGroupLtd-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FOREX3
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
1.5K
USD
11
87%
155
58%
32%
0.94
-0.18
USD
17%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.