Ali Afshin

FOREX3

Ali Afshin
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
WingoGroupLtd-Server
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
90 (58.06%)
Loss Trade:
65 (41.94%)
Best Trade:
10.17 USD
Worst Trade:
-84.26 USD
Profitto lordo:
496.64 USD (25 969 pips)
Perdita lorda:
-524.52 USD (23 454 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (117.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.75 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
32.47%
Massimo carico di deposito:
4.74%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
95 (61.29%)
Short Trade:
60 (38.71%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
5.52 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-102.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.76 USD (2)
Crescita mensile:
-8.15%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.14 USD
Massimale:
156.05 USD (24.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.99% (90.67 USD)
Per equità:
17.32% (277.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 106
GBPUSD.vip 46
EURUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 68
GBPUSD.vip -56
EURUSD -37
USDSEK -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 6.4K
GBPUSD.vip -1.8K
EURUSD -387
USDSEK -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.17 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +117.75 USD
Massima perdita consecutiva: -102.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WingoGroupLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOREX3
30USD al mese
-2%
0
0
USD
1.5K
USD
11
87%
155
58%
32%
0.94
-0.18
USD
17%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.