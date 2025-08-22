- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
90 (58.06%)
Loss Trade:
65 (41.94%)
Best Trade:
10.17 USD
Worst Trade:
-84.26 USD
Profitto lordo:
496.64 USD (25 969 pips)
Perdita lorda:
-524.52 USD (23 454 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (117.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.75 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
32.47%
Massimo carico di deposito:
4.74%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
95 (61.29%)
Short Trade:
60 (38.71%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
5.52 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-102.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.76 USD (2)
Crescita mensile:
-8.15%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.14 USD
Massimale:
156.05 USD (24.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.99% (90.67 USD)
Per equità:
17.32% (277.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|106
|GBPUSD.vip
|46
|EURUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|68
|GBPUSD.vip
|-56
|EURUSD
|-37
|USDSEK
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6.4K
|GBPUSD.vip
|-1.8K
|EURUSD
|-387
|USDSEK
|-1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.17 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +117.75 USD
Massima perdita consecutiva: -102.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WingoGroupLtd-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
87%
155
58%
32%
0.94
-0.18
USD
USD
17%
1:400