シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FOREX3
Ali Afshin

FOREX3

Ali Afshin
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
WingoGroupLtd-Server
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
167 (60.94%)
損失トレード:
107 (39.05%)
ベストトレード:
10.17 USD
最悪のトレード:
-84.26 USD
総利益:
724.68 USD (48 776 pips)
総損失:
-653.46 USD (35 408 pips)
最大連続の勝ち:
18 (53.38 USD)
最大連続利益:
117.75 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
29.12%
最大入金額:
4.74%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
141 (51.46%)
短いトレード:
133 (48.54%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
4.34 USD
平均損失:
-6.11 USD
最大連続の負け:
15 (-102.93 USD)
最大連続損失:
-126.76 USD (2)
月間成長:
1.55%
年間予想:
18.84%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.14 USD
最大の:
166.99 USD (26.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.25% (166.99 USD)
エクイティによる:
17.32% (277.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 225
GBPUSD.vip 46
EURUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 167
GBPUSD.vip -56
EURUSD -37
USDSEK -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 17K
GBPUSD.vip -1.8K
EURUSD -387
USDSEK -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.17 USD
最悪のトレード: -84 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +53.38 USD
最大連続損失: -102.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FOREX3
30 USD/月
4%
0
0
USD
1.6K
USD
26
86%
274
60%
29%
1.10
0.26
USD
17%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください