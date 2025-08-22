- 成長
トレード:
274
利益トレード:
167 (60.94%)
損失トレード:
107 (39.05%)
ベストトレード:
10.17 USD
最悪のトレード:
-84.26 USD
総利益:
724.68 USD (48 776 pips)
総損失:
-653.46 USD (35 408 pips)
最大連続の勝ち:
18 (53.38 USD)
最大連続利益:
117.75 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
29.12%
最大入金額:
4.74%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
141 (51.46%)
短いトレード:
133 (48.54%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
4.34 USD
平均損失:
-6.11 USD
最大連続の負け:
15 (-102.93 USD)
最大連続損失:
-126.76 USD (2)
月間成長:
1.55%
年間予想:
18.84%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.14 USD
最大の:
166.99 USD (26.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.25% (166.99 USD)
エクイティによる:
17.32% (277.04 USD)
ベストトレード: +10.17 USD
最悪のトレード: -84 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +53.38 USD
最大連続損失: -102.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WingoGroupLtd-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
