Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
167 (60.94%)
Убыточных трейдов:
107 (39.05%)
Лучший трейд:
10.17 USD
Худший трейд:
-84.26 USD
Общая прибыль:
724.68 USD (48 776 pips)
Общий убыток:
-653.46 USD (35 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (53.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.75 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
29.12%
Макс. загрузка депозита:
4.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
141 (51.46%)
Коротких трейдов:
133 (48.54%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-6.11 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-102.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.76 USD (2)
Прирост в месяц:
1.55%
Годовой прогноз:
18.84%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.14 USD
Максимальная:
166.99 USD (26.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.25% (166.99 USD)
По эквити:
17.32% (277.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|225
|GBPUSD.vip
|46
|EURUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|167
|GBPUSD.vip
|-56
|EURUSD
|-37
|USDSEK
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|17K
|GBPUSD.vip
|-1.8K
|EURUSD
|-387
|USDSEK
|-1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.17 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +53.38 USD
Макс. убыток в серии: -102.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
26
86%
274
60%
29%
1.10
0.26
USD
USD
17%
1:400