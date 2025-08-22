- Wachstum
Trades insgesamt:
274
Gewinntrades:
167 (60.94%)
Verlusttrades:
107 (39.05%)
Bester Trade:
10.17 USD
Schlechtester Trade:
-84.26 USD
Bruttoprofit:
724.68 USD (48 776 pips)
Bruttoverlust:
-653.46 USD (35 408 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (53.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.75 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
29.12%
Max deposit load:
4.74%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
141 (51.46%)
Short-Positionen:
133 (48.54%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-102.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.76 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Jahresprognose:
18.84%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.14 USD
Maximaler:
166.99 USD (26.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.25% (166.99 USD)
Kapital:
17.32% (277.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|225
|GBPUSD.vip
|46
|EURUSD
|2
|USDSEK
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|167
|GBPUSD.vip
|-56
|EURUSD
|-37
|USDSEK
|-2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|17K
|GBPUSD.vip
|-1.8K
|EURUSD
|-387
|USDSEK
|-1.7K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.17 USD
Schlechtester Trade: -84 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -102.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WingoGroupLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Bewertungen
