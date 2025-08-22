SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FOREX3
Ali Afshin

FOREX3

Ali Afshin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
274
Gewinntrades:
167 (60.94%)
Verlusttrades:
107 (39.05%)
Bester Trade:
10.17 USD
Schlechtester Trade:
-84.26 USD
Bruttoprofit:
724.68 USD (48 776 pips)
Bruttoverlust:
-653.46 USD (35 408 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (53.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.75 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
29.12%
Max deposit load:
4.74%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
141 (51.46%)
Short-Positionen:
133 (48.54%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-102.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.76 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Jahresprognose:
18.84%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.14 USD
Maximaler:
166.99 USD (26.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.25% (166.99 USD)
Kapital:
17.32% (277.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 225
GBPUSD.vip 46
EURUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 167
GBPUSD.vip -56
EURUSD -37
USDSEK -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
GBPUSD.vip -1.8K
EURUSD -387
USDSEK -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.17 USD
Schlechtester Trade: -84 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -102.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WingoGroupLtd-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FOREX3
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
1.6K
USD
26
86%
274
60%
29%
1.10
0.26
USD
17%
1:400
