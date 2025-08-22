SeñalesSecciones
Ali Afshin

FOREX3

Ali Afshin
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
274
Transacciones Rentables:
167 (60.94%)
Transacciones Irrentables:
107 (39.05%)
Mejor transacción:
10.17 USD
Peor transacción:
-84.26 USD
Beneficio Bruto:
724.68 USD (48 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-653.46 USD (35 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (53.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.75 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
29.12%
Carga máxima del depósito:
4.74%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
141 (51.46%)
Transacciones Cortas:
133 (48.54%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
4.34 USD
Pérdidas medias:
-6.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-102.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.76 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.55%
Pronóstico anual:
18.84%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.14 USD
Máxima:
166.99 USD (26.63%)
Reducción relativa:
De balance:
10.25% (166.99 USD)
De fondos:
17.32% (277.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 225
GBPUSD.vip 46
EURUSD 2
USDSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 167
GBPUSD.vip -56
EURUSD -37
USDSEK -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 17K
GBPUSD.vip -1.8K
EURUSD -387
USDSEK -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.17 USD
Peor transacción: -84 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +53.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WingoGroupLtd-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 23:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 02:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
