Negociações:
274
Negociações com lucro:
167 (60.94%)
Negociações com perda:
107 (39.05%)
Melhor negociação:
10.17 USD
Pior negociação:
-84.26 USD
Lucro bruto:
724.68 USD (48 776 pips)
Perda bruta:
-653.46 USD (35 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (53.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.75 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
29.12%
Depósito máximo carregado:
4.74%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
141 (51.46%)
Negociações curtas:
133 (48.54%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
4.34 USD
Perda média:
-6.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-102.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.76 USD (2)
Crescimento mensal:
1.55%
Previsão anual:
18.84%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.14 USD
Máximo:
166.99 USD (26.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.25% (166.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.32% (277.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|225
|GBPUSD.vip
|46
|EURUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|167
|GBPUSD.vip
|-56
|EURUSD
|-37
|USDSEK
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|17K
|GBPUSD.vip
|-1.8K
|EURUSD
|-387
|USDSEK
|-1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.17 USD
Pior negociação: -84 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +53.38 USD
Máxima perda consecutiva: -102.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WingoGroupLtd-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
26
86%
274
60%
29%
1.10
0.26
USD
USD
17%
1:400