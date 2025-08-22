- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
274
盈利交易:
167 (60.94%)
亏损交易:
107 (39.05%)
最好交易:
10.17 USD
最差交易:
-84.26 USD
毛利:
724.68 USD (48 776 pips)
毛利亏损:
-653.46 USD (35 408 pips)
最大连续赢利:
18 (53.38 USD)
最大连续盈利:
117.75 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
29.12%
最大入金加载:
4.74%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.43
长期交易:
141 (51.46%)
短期交易:
133 (48.54%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
4.34 USD
平均损失:
-6.11 USD
最大连续失误:
15 (-102.93 USD)
最大连续亏损:
-126.76 USD (2)
每月增长:
1.55%
年度预测:
18.84%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
58.14 USD
最大值:
166.99 USD (26.63%)
相对跌幅:
结余:
10.25% (166.99 USD)
净值:
17.32% (277.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|225
|GBPUSD.vip
|46
|EURUSD
|2
|USDSEK
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|167
|GBPUSD.vip
|-56
|EURUSD
|-37
|USDSEK
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|17K
|GBPUSD.vip
|-1.8K
|EURUSD
|-387
|USDSEK
|-1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.17 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +53.38 USD
最大连续亏损: -102.93 USD
