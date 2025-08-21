- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
34 (94.44%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.56%)
En iyi işlem:
448.00 USD
En kötü işlem:
-756.80 USD
Brüt kâr:
1 398.40 USD (1 267 pips)
Brüt zarar:
-1 000.80 USD (971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (378.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
871.20 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
8.64%
Maks. mevduat yükü:
20.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
17 (47.22%)
Satış işlemleri:
19 (52.78%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
11.04 USD
Ortalama kâr:
41.13 USD
Ortalama zarar:
-500.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-756.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-756.80 USD (1)
Aylık büyüme:
7.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.60 USD
Maksimum:
762.40 USD (15.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.06% (762.40 USD)
Varlığa göre:
14.41% (612.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|296
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +448.00 USD
En kötü işlem: -757 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +378.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -756.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.60 × 121
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
