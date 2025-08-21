СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EUR Mole Coder
Mr Krerkkrai Cherdchoochon

EUR Mole Coder

Mr Krerkkrai Cherdchoochon
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 25%
Exness-MT5Real8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
76 (91.56%)
Убыточных трейдов:
7 (8.43%)
Лучший трейд:
448.00 USD
Худший трейд:
-756.80 USD
Общая прибыль:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Общий убыток:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (378.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
871.20 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
20.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
34 (40.96%)
Коротких трейдов:
49 (59.04%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
11.07 USD
Средняя прибыль:
34.79 USD
Средний убыток:
-246.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-756.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-756.80 USD (1)
Прирост в месяц:
5.83%
Годовой прогноз:
70.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.60 USD
Максимальная:
762.40 USD (15.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.06% (762.40 USD)
По эквити:
18.17% (738.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 919
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 882
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +448.00 USD
Худший трейд: -757 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +378.40 USD
Макс. убыток в серии: -756.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.05 × 37
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.19 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Fully Automate trading focus on EURUSD

Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal

Expected Growth : 3 - 5% per month

Нет отзывов
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 22:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 23:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 22:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.21 08:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 08:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EUR Mole Coder
50 USD в месяц
25%
0
0
USD
4.2K
USD
19
100%
83
91%
5%
1.53
11.07
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.