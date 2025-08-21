- Прирост
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
76 (91.56%)
Убыточных трейдов:
7 (8.43%)
Лучший трейд:
448.00 USD
Худший трейд:
-756.80 USD
Общая прибыль:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Общий убыток:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (378.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
871.20 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
20.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.21
Длинных трейдов:
34 (40.96%)
Коротких трейдов:
49 (59.04%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
11.07 USD
Средняя прибыль:
34.79 USD
Средний убыток:
-246.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-756.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-756.80 USD (1)
Прирост в месяц:
5.83%
Годовой прогноз:
70.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.60 USD
Максимальная:
762.40 USD (15.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.06% (762.40 USD)
По эквити:
18.17% (738.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|882
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +448.00 USD
Худший трейд: -757 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +378.40 USD
Макс. убыток в серии: -756.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 37
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.19 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
19
100%
83
91%
5%
1.53
11.07
USD
USD
18%
1:500