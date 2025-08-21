- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
34 (94.44%)
Loss Trade:
2 (5.56%)
Best Trade:
448.00 USD
Worst Trade:
-756.80 USD
Profitto lordo:
1 398.40 USD (1 267 pips)
Perdita lorda:
-1 000.80 USD (971 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (378.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
871.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
8.64%
Massimo carico di deposito:
20.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
17 (47.22%)
Short Trade:
19 (52.78%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
11.04 USD
Profitto medio:
41.13 USD
Perdita media:
-500.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-756.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-756.80 USD (1)
Crescita mensile:
7.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.60 USD
Massimale:
762.40 USD (15.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.06% (762.40 USD)
Per equità:
14.41% (612.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|296
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +448.00 USD
Worst Trade: -757 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +378.40 USD
Massima perdita consecutiva: -756.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.60 × 121
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
Non ci sono recensioni
