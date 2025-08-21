Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4 0.35 × 414 Weltrade-Real 0.50 × 6 Exness-MT5Real15 0.60 × 121 Exness-MT5Real8 1.26 × 119 Exness-MT5Real12 2.13 × 24 Exness-MT5Real6 2.77 × 13 Exness-MT5Real 3.80 × 10 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 6.90 × 31 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou