交易:
83
盈利交易:
76 (91.56%)
亏损交易:
7 (8.43%)
最好交易:
448.00 USD
最差交易:
-756.80 USD
毛利:
2 644.00 USD (2 386 pips)
毛利亏损:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
最大连续赢利:
19 (378.40 USD)
最大连续盈利:
871.20 USD (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
5.50%
最大入金加载:
20.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.21
长期交易:
34 (40.96%)
短期交易:
49 (59.04%)
利润因子:
1.53
预期回报:
11.07 USD
平均利润:
34.79 USD
平均损失:
-246.40 USD
最大连续失误:
1 (-756.80 USD)
最大连续亏损:
-756.80 USD (1)
每月增长:
5.83%
年度预测:
70.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.60 USD
最大值:
762.40 USD (15.08%)
相对跌幅:
结余:
15.06% (762.40 USD)
净值:
18.17% (738.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|882
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +448.00 USD
最差交易: -757 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +378.40 USD
最大连续亏损: -756.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 39
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.19 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
没有评论
