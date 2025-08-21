SinaisSeções
Mr Krerkkrai Cherdchoochon

EUR Mole Coder

Mr Krerkkrai Cherdchoochon
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
76 (91.56%)
Negociações com perda:
7 (8.43%)
Melhor negociação:
448.00 USD
Pior negociação:
-756.80 USD
Lucro bruto:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Perda bruta:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (378.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
871.20 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
5.50%
Depósito máximo carregado:
20.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
34 (40.96%)
Negociações curtas:
49 (59.04%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
11.07 USD
Lucro médio:
34.79 USD
Perda média:
-246.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-756.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-756.80 USD (1)
Crescimento mensal:
5.83%
Previsão anual:
70.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.60 USD
Máximo:
762.40 USD (15.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.06% (762.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.17% (738.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 919
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 882
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +448.00 USD
Pior negociação: -757 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +378.40 USD
Máxima perda consecutiva: -756.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.35 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD

Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal

Expected Growth : 3 - 5% per month

Sem comentários
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 22:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 23:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 22:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.21 08:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 08:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
