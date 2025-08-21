A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4 0.35 × 414 Weltrade-Real 0.50 × 6 Exness-MT5Real15 0.73 × 128 FusionMarkets-Live 1.04 × 48 Exness-MT5Real8 1.26 × 119 Exness-MT5Real12 2.13 × 24 Exness-MT5Real6 2.77 × 13 Exness-MT5Real 3.80 × 10 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 6.35 × 26 ICMarketsSC-MT5-2 6.90 × 31 XMGlobal-MT5 8 11.00 × 1 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou