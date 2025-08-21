- Crescimento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
76 (91.56%)
Negociações com perda:
7 (8.43%)
Melhor negociação:
448.00 USD
Pior negociação:
-756.80 USD
Lucro bruto:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Perda bruta:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (378.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
871.20 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
5.50%
Depósito máximo carregado:
20.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
34 (40.96%)
Negociações curtas:
49 (59.04%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
11.07 USD
Lucro médio:
34.79 USD
Perda média:
-246.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-756.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-756.80 USD (1)
Crescimento mensal:
5.83%
Previsão anual:
70.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.60 USD
Máximo:
762.40 USD (15.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.06% (762.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.17% (738.40 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
EURUSD
83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
EURUSD
919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
EURUSD
882
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +448.00 USD
Pior negociação: -757 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +378.40 USD
Máxima perda consecutiva: -756.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.04 × 48
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
