Mr Krerkkrai Cherdchoochon

EUR Mole Coder

Mr Krerkkrai Cherdchoochon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
76 (91.56%)
Verlusttrades:
7 (8.43%)
Bester Trade:
448.00 USD
Schlechtester Trade:
-756.80 USD
Bruttoprofit:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Bruttoverlust:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (378.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
871.20 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
5.50%
Max deposit load:
20.82%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
34 (40.96%)
Short-Positionen:
49 (59.04%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
11.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-246.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-756.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-756.80 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.83%
Jahresprognose:
70.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.60 USD
Maximaler:
762.40 USD (15.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.06% (762.40 USD)
Kapital:
18.17% (738.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 919
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 882
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +448.00 USD
Schlechtester Trade: -757 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +378.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -756.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
0.73 × 128
FusionMarkets-Live
1.19 × 64
Exness-MT5Real8
1.26 × 119
Exness-MT5Real12
2.13 × 24
Exness-MT5Real6
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.80 × 10
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.35 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
6.90 × 31
XMGlobal-MT5 8
11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD

Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal

Expected Growth : 3 - 5% per month

Keine Bewertungen
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 22:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 23:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 22:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.21 08:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 08:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.