Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
76 (91.56%)
Verlusttrades:
7 (8.43%)
Bester Trade:
448.00 USD
Schlechtester Trade:
-756.80 USD
Bruttoprofit:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Bruttoverlust:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (378.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
871.20 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
5.50%
Max deposit load:
20.82%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
34 (40.96%)
Short-Positionen:
49 (59.04%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
11.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-246.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-756.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-756.80 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.83%
Jahresprognose:
70.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.60 USD
Maximaler:
762.40 USD (15.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.06% (762.40 USD)
Kapital:
18.17% (738.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|882
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +448.00 USD
Schlechtester Trade: -757 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +378.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -756.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 64
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
Keine Bewertungen
