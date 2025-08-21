- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
76 (91.56%)
Transacciones Irrentables:
7 (8.43%)
Mejor transacción:
448.00 USD
Peor transacción:
-756.80 USD
Beneficio Bruto:
2 644.00 USD (2 386 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (378.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
871.20 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
5.50%
Carga máxima del depósito:
20.82%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.21
Transacciones Largas:
34 (40.96%)
Transacciones Cortas:
49 (59.04%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
11.07 USD
Beneficio medio:
34.79 USD
Pérdidas medias:
-246.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-756.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-756.80 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.83%
Pronóstico anual:
70.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.60 USD
Máxima:
762.40 USD (15.08%)
Reducción relativa:
De balance:
15.06% (762.40 USD)
De fondos:
18.17% (738.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|882
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +448.00 USD
Peor transacción: -757 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +378.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -756.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.04 × 48
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
No hay comentarios
