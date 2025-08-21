- 자본
- 축소
트레이드:
89
이익 거래:
82 (92.13%)
손실 거래:
7 (7.87%)
최고의 거래:
448.00 USD
최악의 거래:
-756.80 USD
총 수익:
2 740.00 USD (2 502 pips)
총 손실:
-1 758.40 USD (1 504 pips)
연속 최대 이익:
19 (378.40 USD)
연속 최대 이익:
871.20 USD (6)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
5.50%
최대 입금량:
20.82%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
39 (43.82%)
숏(주식차입매도):
50 (56.18%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
11.03 USD
평균 이익:
33.41 USD
평균 손실:
-251.20 USD
연속 최대 손실:
1 (-756.80 USD)
연속 최대 손실:
-756.80 USD (1)
월별 성장률:
4.89%
연간 예측:
59.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.60 USD
최대한의:
762.40 USD (15.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.06% (762.40 USD)
자본금별:
18.17% (738.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|982
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +448.00 USD
최악의 거래: -757 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +378.40 USD
연속 최대 손실: -756.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
27%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
20
100%
89
92%
5%
1.55
11.03
USD
USD
18%
1:500