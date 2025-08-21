- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
76 (91.56%)
損失トレード:
7 (8.43%)
ベストトレード:
448.00 USD
最悪のトレード:
-756.80 USD
総利益:
2 644.00 USD (2 386 pips)
総損失:
-1 724.80 USD (1 504 pips)
最大連続の勝ち:
19 (378.40 USD)
最大連続利益:
871.20 USD (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
5.50%
最大入金額:
20.82%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.21
長いトレード:
34 (40.96%)
短いトレード:
49 (59.04%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
11.07 USD
平均利益:
34.79 USD
平均損失:
-246.40 USD
最大連続の負け:
1 (-756.80 USD)
最大連続損失:
-756.80 USD (1)
月間成長:
5.83%
年間予想:
70.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.60 USD
最大の:
762.40 USD (15.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.06% (762.40 USD)
エクイティによる:
18.17% (738.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|882
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +448.00 USD
最悪のトレード: -757 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +378.40 USD
最大連続損失: -756.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
|
Weltrade-Real
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real15
|0.73 × 128
|
FusionMarkets-Live
|1.04 × 48
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 119
|
Exness-MT5Real12
|2.13 × 24
|
Exness-MT5Real6
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.80 × 10
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.90 × 31
|
XMGlobal-MT5 8
|11.00 × 1
Fully Automate trading focus on EURUSD
Deposit 500 USD per 0.1 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
