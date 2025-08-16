SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WM Gold Sigma
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
VantageInternational-Live 3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
192 (64.21%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (35.79%)
En iyi işlem:
31.04 USD
En kötü işlem:
-21.62 USD
Brüt kâr:
689.79 USD (32 518 pips)
Brüt zarar:
-667.33 USD (29 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (126.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
25.82%
Maks. mevduat yükü:
55.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
188 (62.88%)
Satış işlemleri:
111 (37.12%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-6.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-30.53%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.62 USD
Maksimum:
100.14 USD (32.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.21% (100.08 USD)
Varlığa göre:
10.06% (17.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 3.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.04 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +126.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 11:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 01:09
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 03:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 23:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 11:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol