İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
192 (64.21%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (35.79%)
En iyi işlem:
31.04 USD
En kötü işlem:
-21.62 USD
Brüt kâr:
689.79 USD (32 518 pips)
Brüt zarar:
-667.33 USD (29 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (126.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.52 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
25.82%
Maks. mevduat yükü:
55.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
188 (62.88%)
Satış işlemleri:
111 (37.12%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-6.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.32 USD (3)
Aylık büyüme:
-30.53%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.62 USD
Maksimum:
100.14 USD (32.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.21% (100.08 USD)
Varlığa göre:
10.06% (17.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|3.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.04 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +126.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
