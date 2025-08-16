- 成长
交易:
488
盈利交易:
300 (61.47%)
亏损交易:
188 (38.52%)
最好交易:
31.04 USD
最差交易:
-21.62 USD
毛利:
1 556.63 USD (119 460 pips)
毛利亏损:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
最大连续赢利:
9 (126.52 USD)
最大连续盈利:
126.52 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
15.33%
最大入金加载:
55.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.90
长期交易:
294 (60.25%)
短期交易:
194 (39.75%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
5.19 USD
平均损失:
-7.46 USD
最大连续失误:
4 (-39.18 USD)
最大连续亏损:
-63.32 USD (3)
每月增长:
45.75%
年度预测:
555.05%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
59.53 USD
最大值:
172.18 USD (55.07%)
相对跌幅:
结余:
60.86% (163.35 USD)
净值:
10.06% (17.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|487
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|154
|GBPJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|18K
|GBPJPY+
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.04 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +126.52 USD
最大连续亏损: -39.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
103%
0
0
USD
USD
279
USD
USD
22
96%
488
61%
15%
1.11
0.32
USD
USD
61%
1:200