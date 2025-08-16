СигналыРазделы
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
488
Прибыльных трейдов:
300 (61.47%)
Убыточных трейдов:
188 (38.52%)
Лучший трейд:
31.04 USD
Худший трейд:
-21.62 USD
Общая прибыль:
1 556.63 USD (119 460 pips)
Общий убыток:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (126.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
15.33%
Макс. загрузка депозита:
55.02%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
294 (60.25%)
Коротких трейдов:
194 (39.75%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
5.19 USD
Средний убыток:
-7.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-39.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.32 USD (3)
Прирост в месяц:
45.75%
Годовой прогноз:
555.05%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.53 USD
Максимальная:
172.18 USD (55.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.86% (163.35 USD)
По эквити:
10.06% (17.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 487
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 154
GBPJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 18K
GBPJPY+ 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.04 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +126.52 USD
Макс. убыток в серии: -39.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 12:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
