- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
488
Прибыльных трейдов:
300 (61.47%)
Убыточных трейдов:
188 (38.52%)
Лучший трейд:
31.04 USD
Худший трейд:
-21.62 USD
Общая прибыль:
1 556.63 USD (119 460 pips)
Общий убыток:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (126.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
15.33%
Макс. загрузка депозита:
55.02%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
294 (60.25%)
Коротких трейдов:
194 (39.75%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
5.19 USD
Средний убыток:
-7.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-39.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.32 USD (3)
Прирост в месяц:
45.75%
Годовой прогноз:
555.05%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.53 USD
Максимальная:
172.18 USD (55.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.86% (163.35 USD)
По эквити:
10.06% (17.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|487
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|154
|GBPJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|18K
|GBPJPY+
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.04 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +126.52 USD
Макс. убыток в серии: -39.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
USD
279
USD
USD
22
96%
488
61%
15%
1.11
0.32
USD
USD
61%
1:200