트레이드:
504
이익 거래:
309 (61.30%)
손실 거래:
195 (38.69%)
최고의 거래:
31.04 USD
최악의 거래:
-21.62 USD
총 수익:
1 618.18 USD (125 637 pips)
총 손실:
-1 465.72 USD (108 055 pips)
연속 최대 이익:
9 (126.52 USD)
연속 최대 이익:
126.52 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
15.33%
최대 입금량:
55.02%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
306 (60.71%)
숏(주식차입매도):
198 (39.29%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.30 USD
평균 이익:
5.24 USD
평균 손실:
-7.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-39.18 USD)
연속 최대 손실:
-63.32 USD (3)
월별 성장률:
24.68%
연간 예측:
299.43%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.53 USD
최대한의:
172.18 USD (55.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.86% (163.35 USD)
자본금별:
10.06% (17.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|502
|GBPJPY+
|1
|USDJPY+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|153
|GBPJPY+
|1
|USDJPY+
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|18K
|GBPJPY+
|43
|USDJPY+
|-46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +31.04 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +126.52 USD
연속 최대 손실: -39.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
