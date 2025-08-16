- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
192 (64.21%)
Loss Trade:
107 (35.79%)
Best Trade:
31.04 USD
Worst Trade:
-21.62 USD
Profitto lordo:
689.79 USD (32 518 pips)
Perdita lorda:
-667.33 USD (29 276 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (126.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
25.82%
Massimo carico di deposito:
55.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
188 (62.88%)
Short Trade:
111 (37.12%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-6.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.32 USD (3)
Crescita mensile:
-30.53%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.62 USD
Massimale:
100.14 USD (32.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.21% (100.08 USD)
Per equità:
10.06% (17.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|3.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.04 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +126.52 USD
Massima perdita consecutiva: -13.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
