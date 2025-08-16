SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WM Gold Sigma
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
VantageInternational-Live 3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
192 (64.21%)
Loss Trade:
107 (35.79%)
Best Trade:
31.04 USD
Worst Trade:
-21.62 USD
Profitto lordo:
689.79 USD (32 518 pips)
Perdita lorda:
-667.33 USD (29 276 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (126.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
25.82%
Massimo carico di deposito:
55.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
188 (62.88%)
Short Trade:
111 (37.12%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-6.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.32 USD (3)
Crescita mensile:
-30.53%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.62 USD
Massimale:
100.14 USD (32.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.21% (100.08 USD)
Per equità:
10.06% (17.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.04 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +126.52 USD
Massima perdita consecutiva: -13.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 11:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 01:09
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 03:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 23:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 11:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati