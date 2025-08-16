SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WM Gold Sigma
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 24%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
299
Bénéfice trades:
192 (64.21%)
Perte trades:
107 (35.79%)
Meilleure transaction:
31.04 USD
Pire transaction:
-21.62 USD
Bénéfice brut:
689.79 USD (32 518 pips)
Perte brute:
-667.33 USD (29 276 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (126.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
25.82%
Charge de dépôt maximale:
55.02%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
188 (62.88%)
Courts trades:
111 (37.12%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
3.59 USD
Perte moyenne:
-6.24 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-63.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
-30.53%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.62 USD
Maximal:
100.14 USD (32.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.21% (100.08 USD)
Par fonds propres:
10.06% (17.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 3.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.04 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +126.52 USD
Perte consécutive maximale: -13.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.17 11:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 01:09
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 03:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 23:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 21:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 03:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.04 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 11:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
