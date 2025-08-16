SinaisSeções
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
488
Negociações com lucro:
300 (61.47%)
Negociações com perda:
188 (38.52%)
Melhor negociação:
31.04 USD
Pior negociação:
-21.62 USD
Lucro bruto:
1 556.63 USD (119 460 pips)
Perda bruta:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (126.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
15.33%
Depósito máximo carregado:
55.02%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
294 (60.25%)
Negociações curtas:
194 (39.75%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
5.19 USD
Perda média:
-7.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-39.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.32 USD (3)
Crescimento mensal:
45.75%
Previsão anual:
555.05%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.53 USD
Máximo:
172.18 USD (55.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.86% (163.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.06% (17.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 487
GBPJPY+ 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 154
GBPJPY+ 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 18K
GBPJPY+ 43
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.04 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +126.52 USD
Máxima perda consecutiva: -39.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 12:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
