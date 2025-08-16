- Crescimento
Negociações:
488
Negociações com lucro:
300 (61.47%)
Negociações com perda:
188 (38.52%)
Melhor negociação:
31.04 USD
Pior negociação:
-21.62 USD
Lucro bruto:
1 556.63 USD (119 460 pips)
Perda bruta:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (126.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.52 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
15.33%
Depósito máximo carregado:
55.02%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
294 (60.25%)
Negociações curtas:
194 (39.75%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
5.19 USD
Perda média:
-7.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-39.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.32 USD (3)
Crescimento mensal:
45.75%
Previsão anual:
555.05%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.53 USD
Máximo:
172.18 USD (55.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.86% (163.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.06% (17.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|487
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|154
|GBPJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|18K
|GBPJPY+
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
103%
0
0
USD
USD
279
USD
USD
22
96%
488
61%
15%
1.11
0.32
USD
USD
61%
1:200