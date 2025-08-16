- 成長
トレード:
488
利益トレード:
300 (61.47%)
損失トレード:
188 (38.52%)
ベストトレード:
31.04 USD
最悪のトレード:
-21.62 USD
総利益:
1 556.63 USD (119 460 pips)
総損失:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
最大連続の勝ち:
9 (126.52 USD)
最大連続利益:
126.52 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
15.33%
最大入金額:
55.02%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
294 (60.25%)
短いトレード:
194 (39.75%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
5.19 USD
平均損失:
-7.46 USD
最大連続の負け:
4 (-39.18 USD)
最大連続損失:
-63.32 USD (3)
月間成長:
45.75%
年間予想:
555.05%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.53 USD
最大の:
172.18 USD (55.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.86% (163.35 USD)
エクイティによる:
10.06% (17.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|487
|GBPJPY+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|154
|GBPJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|18K
|GBPJPY+
|43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
