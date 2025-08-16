SignaleKategorien
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
488
Gewinntrades:
300 (61.47%)
Verlusttrades:
188 (38.52%)
Bester Trade:
31.04 USD
Schlechtester Trade:
-21.62 USD
Bruttoprofit:
1 556.63 USD (119 460 pips)
Bruttoverlust:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (126.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
126.52 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
15.33%
Max deposit load:
55.02%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
294 (60.25%)
Short-Positionen:
194 (39.75%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-39.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
45.75%
Jahresprognose:
555.05%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.53 USD
Maximaler:
172.18 USD (55.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.86% (163.35 USD)
Kapital:
10.06% (17.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 487
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 154
GBPJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 18K
GBPJPY+ 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.04 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 12:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
