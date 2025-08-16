SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / WM Gold Sigma
Antony Manahan

WM Gold Sigma

Antony Manahan
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
488
Transacciones Rentables:
300 (61.47%)
Transacciones Irrentables:
188 (38.52%)
Mejor transacción:
31.04 USD
Peor transacción:
-21.62 USD
Beneficio Bruto:
1 556.63 USD (119 460 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 401.95 USD (101 878 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (126.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
126.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
15.33%
Carga máxima del depósito:
55.02%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
0.90
Transacciones Largas:
294 (60.25%)
Transacciones Cortas:
194 (39.75%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
5.19 USD
Pérdidas medias:
-7.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-39.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
45.75%
Pronóstico anual:
555.05%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
59.53 USD
Máxima:
172.18 USD (55.07%)
Reducción relativa:
De balance:
60.86% (163.35 USD)
De fondos:
10.06% (17.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 487
GBPJPY+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 154
GBPJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 18K
GBPJPY+ 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.04 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +126.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 12:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 05:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 05:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 00:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WM Gold Sigma
30 USD al mes
103%
0
0
USD
279
USD
22
96%
488
61%
15%
1.11
0.32
USD
61%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.