Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
37 (63.79%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (36.21%)
En iyi işlem:
200.00 BRL
En kötü işlem:
-90.00 BRL
Brüt kâr:
1 875.00 BRL (94 135 pips)
Brüt zarar:
-975.00 BRL (50 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (358.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
427.00 BRL (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
3.22%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
18 (31.03%)
Satış işlemleri:
40 (68.97%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
15.52 BRL
Ortalama kâr:
50.68 BRL
Ortalama zarar:
-46.43 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-357.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-357.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
9.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
357.00 BRL (5.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.14% (357.00 BRL)
Varlığa göre:
2.63% (130.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 34
WDOV25 13
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 148
WDOV25 79
WDOU25 110
WINQ25 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 1K
WDOV25 18K
WDOU25 25K
WINQ25 135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.00 BRL
En kötü işlem: -90 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +358.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -357.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BancoBTGPactual-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 17:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cyros Capital Futuros
Ayda 50 USD
19%
0
0
USD
5K
BRL
7
0%
58
63%
3%
1.92
15.52
BRL
7%
1:100
Kopyala

