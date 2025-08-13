- 자본
- 축소
트레이드:
226
이익 거래:
122 (53.98%)
손실 거래:
104 (46.02%)
최고의 거래:
612.00 BRL
최악의 거래:
-710.00 BRL
총 수익:
11 339.00 BRL (394 435 pips)
총 손실:
-9 524.00 BRL (323 265 pips)
연속 최대 이익:
15 (745.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 570.00 BRL (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
5.26%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
64 (28.32%)
숏(주식차입매도):
162 (71.68%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
8.03 BRL
평균 이익:
92.94 BRL
평균 손실:
-91.58 BRL
연속 최대 손실:
11 (-836.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 420.00 BRL (5)
월별 성장률:
31.74%
연간 예측:
385.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 578.00 BRL
최대한의:
3 146.00 BRL (47.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.50% (3 146.00 BRL)
자본금별:
75.14% (125.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINV25
|47
|WINZ25
|47
|WING26
|38
|WDOZ25
|32
|WDOX25
|20
|WDOF26
|16
|WDOV25
|15
|WDOU25
|9
|WINQ25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINV25
|109
|WINZ25
|-327
|WING26
|334
|WDOZ25
|64
|WDOX25
|223
|WDOF26
|123
|WDOV25
|104
|WDOU25
|110
|WINQ25
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINV25
|565
|WINZ25
|-6K
|WING26
|4.5K
|WDOZ25
|18K
|WDOX25
|49K
|WDOF26
|-43K
|WDOV25
|24K
|WDOU25
|25K
|WINQ25
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +612.00 BRL
최악의 거래: -710 BRL
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +745.00 BRL
연속 최대 손실: -836.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BancoBTGPactual-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
