Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
226
이익 거래:
122 (53.98%)
손실 거래:
104 (46.02%)
최고의 거래:
612.00 BRL
최악의 거래:
-710.00 BRL
총 수익:
11 339.00 BRL (394 435 pips)
총 손실:
-9 524.00 BRL (323 265 pips)
연속 최대 이익:
15 (745.00 BRL)
연속 최대 이익:
2 570.00 BRL (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
5.26%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.58
롱(주식매수):
64 (28.32%)
숏(주식차입매도):
162 (71.68%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
8.03 BRL
평균 이익:
92.94 BRL
평균 손실:
-91.58 BRL
연속 최대 손실:
11 (-836.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 420.00 BRL (5)
월별 성장률:
31.74%
연간 예측:
385.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 578.00 BRL
최대한의:
3 146.00 BRL (47.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.50% (3 146.00 BRL)
자본금별:
75.14% (125.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WING26 38
WDOZ25 32
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WING26 334
WDOZ25 64
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WING26 4.5K
WDOZ25 18K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +612.00 BRL
최악의 거래: -710 BRL
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +745.00 BRL
연속 최대 손실: -836.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BancoBTGPactual-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Cyros Capital Futuros
월별 50 USD
14%
0
0
USD
5.1K
BRL
21
0%
226
53%
5%
1.19
8.03
BRL
75%
1:100
