Sinais / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
216
Negociações com lucro:
114 (52.77%)
Negociações com perda:
102 (47.22%)
Melhor negociação:
612.00 BRL
Pior negociação:
-710.00 BRL
Lucro bruto:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Perda bruta:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (745.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 570.00 BRL (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
5.26%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
64 (29.63%)
Negociações curtas:
152 (70.37%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
5.85 BRL
Lucro médio:
93.15 BRL
Perda média:
-91.72 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-836.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 420.00 BRL (5)
Crescimento mensal:
-14.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 578.00 BRL
Máximo:
3 146.00 BRL (47.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.50% (3 146.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
75.14% (125.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WDOZ25 32
WING26 28
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WDOZ25 64
WING26 91
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WDOZ25 18K
WING26 2.5K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +612.00 BRL
Pior negociação: -710 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +745.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -836.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BancoBTGPactual-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
