Negociações:
216
Negociações com lucro:
114 (52.77%)
Negociações com perda:
102 (47.22%)
Melhor negociação:
612.00 BRL
Pior negociação:
-710.00 BRL
Lucro bruto:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Perda bruta:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (745.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 570.00 BRL (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
5.26%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
64 (29.63%)
Negociações curtas:
152 (70.37%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
5.85 BRL
Lucro médio:
93.15 BRL
Perda média:
-91.72 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-836.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 420.00 BRL (5)
Crescimento mensal:
-14.57%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 578.00 BRL
Máximo:
3 146.00 BRL (47.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.50% (3 146.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
75.14% (125.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV25
|47
|WINZ25
|47
|WDOZ25
|32
|WING26
|28
|WDOX25
|20
|WDOF26
|16
|WDOV25
|15
|WDOU25
|9
|WINQ25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV25
|109
|WINZ25
|-327
|WDOZ25
|64
|WING26
|91
|WDOX25
|223
|WDOF26
|123
|WDOV25
|104
|WDOU25
|110
|WINQ25
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV25
|565
|WINZ25
|-6K
|WDOZ25
|18K
|WING26
|2.5K
|WDOX25
|49K
|WDOF26
|-43K
|WDOV25
|24K
|WDOU25
|25K
|WINQ25
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BancoBTGPactual-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
