交易:
216
盈利交易:
114 (52.77%)
亏损交易:
102 (47.22%)
最好交易:
612.00 BRL
最差交易:
-710.00 BRL
毛利:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
毛利亏损:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
最大连续赢利:
15 (745.00 BRL)
最大连续盈利:
2 570.00 BRL (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
5.26%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.40
长期交易:
64 (29.63%)
短期交易:
152 (70.37%)
利润因子:
1.14
预期回报:
5.85 BRL
平均利润:
93.15 BRL
平均损失:
-91.72 BRL
最大连续失误:
11 (-836.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 420.00 BRL (5)
每月增长:
-10.41%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 578.00 BRL
最大值:
3 146.00 BRL (47.90%)
相对跌幅:
结余:
52.50% (3 146.00 BRL)
净值:
75.14% (125.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINV25
|47
|WINZ25
|47
|WDOZ25
|32
|WING26
|28
|WDOX25
|20
|WDOF26
|16
|WDOV25
|15
|WDOU25
|9
|WINQ25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINV25
|109
|WINZ25
|-327
|WDOZ25
|64
|WING26
|91
|WDOX25
|223
|WDOF26
|123
|WDOV25
|104
|WDOU25
|110
|WINQ25
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINV25
|565
|WINZ25
|-6K
|WDOZ25
|18K
|WING26
|2.5K
|WDOX25
|49K
|WDOF26
|-43K
|WDOV25
|24K
|WDOU25
|25K
|WINQ25
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +612.00 BRL
最差交易: -710 BRL
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +745.00 BRL
最大连续亏损: -836.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BancoBTGPactual-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
3%
0
0
USD
USD
5.2K
BRL
BRL
19
0%
216
52%
5%
1.13
5.85
BRL
BRL
75%
1:100