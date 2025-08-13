信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 3%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
216
盈利交易:
114 (52.77%)
亏损交易:
102 (47.22%)
最好交易:
612.00 BRL
最差交易:
-710.00 BRL
毛利:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
毛利亏损:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
最大连续赢利:
15 (745.00 BRL)
最大连续盈利:
2 570.00 BRL (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
5.26%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.40
长期交易:
64 (29.63%)
短期交易:
152 (70.37%)
利润因子:
1.14
预期回报:
5.85 BRL
平均利润:
93.15 BRL
平均损失:
-91.72 BRL
最大连续失误:
11 (-836.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 420.00 BRL (5)
每月增长:
-10.41%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 578.00 BRL
最大值:
3 146.00 BRL (47.90%)
相对跌幅:
结余:
52.50% (3 146.00 BRL)
净值:
75.14% (125.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WDOZ25 32
WING26 28
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WDOZ25 64
WING26 91
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WDOZ25 18K
WING26 2.5K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +612.00 BRL
最差交易: -710 BRL
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +745.00 BRL
最大连续亏损: -836.00 BRL

没有评论
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
