SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
36 (63.15%)
Perte trades:
21 (36.84%)
Meilleure transaction:
200.00 BRL
Pire transaction:
-90.00 BRL
Bénéfice brut:
1 855.00 BRL (92 135 pips)
Perte brute:
-975.00 BRL (50 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (358.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
427.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
3.22%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
18 (31.58%)
Courts trades:
39 (68.42%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
15.44 BRL
Bénéfice moyen:
51.53 BRL
Perte moyenne:
-46.43 BRL
Pertes consécutives maximales:
6 (-357.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-357.00 BRL (6)
Croissance mensuelle:
9.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
357.00 BRL (5.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.14% (357.00 BRL)
Par fonds propres:
2.63% (130.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 34
WDOV25 12
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 148
WDOV25 71
WDOU25 110
WINQ25 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 1K
WDOV25 16K
WDOU25 25K
WINQ25 135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +200.00 BRL
Pire transaction: -90 BRL
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +358.00 BRL
Perte consécutive maximale: -357.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BancoBTGPactual-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 17:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cyros Capital Futuros
50 USD par mois
19%
0
0
USD
5.1K
BRL
7
0%
57
63%
3%
1.90
15.44
BRL
7%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.