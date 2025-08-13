SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 3%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
114 (52.77%)
Transacciones Irrentables:
102 (47.22%)
Mejor transacción:
612.00 BRL
Peor transacción:
-710.00 BRL
Beneficio Bruto:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (745.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
2 570.00 BRL (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
5.26%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
64 (29.63%)
Transacciones Cortas:
152 (70.37%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
5.85 BRL
Beneficio medio:
93.15 BRL
Pérdidas medias:
-91.72 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-836.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 420.00 BRL (5)
Crecimiento al mes:
-14.57%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 578.00 BRL
Máxima:
3 146.00 BRL (47.90%)
Reducción relativa:
De balance:
52.50% (3 146.00 BRL)
De fondos:
75.14% (125.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WDOZ25 32
WING26 28
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WDOZ25 64
WING26 91
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WDOZ25 18K
WING26 2.5K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +612.00 BRL
Peor transacción: -710 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +745.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -836.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BancoBTGPactual-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cyros Capital Futuros
50 USD al mes
3%
0
0
USD
5K
BRL
19
0%
216
52%
5%
1.13
5.85
BRL
75%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.