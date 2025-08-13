- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
114 (52.77%)
損失トレード:
102 (47.22%)
ベストトレード:
612.00 BRL
最悪のトレード:
-710.00 BRL
総利益:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
総損失:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
最大連続の勝ち:
15 (745.00 BRL)
最大連続利益:
2 570.00 BRL (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
5.26%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
64 (29.63%)
短いトレード:
152 (70.37%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
5.85 BRL
平均利益:
93.15 BRL
平均損失:
-91.72 BRL
最大連続の負け:
11 (-836.00 BRL)
最大連続損失:
-1 420.00 BRL (5)
月間成長:
-14.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 578.00 BRL
最大の:
3 146.00 BRL (47.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.50% (3 146.00 BRL)
エクイティによる:
75.14% (125.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV25
|47
|WINZ25
|47
|WDOZ25
|32
|WING26
|28
|WDOX25
|20
|WDOF26
|16
|WDOV25
|15
|WDOU25
|9
|WINQ25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV25
|109
|WINZ25
|-327
|WDOZ25
|64
|WING26
|91
|WDOX25
|223
|WDOF26
|123
|WDOV25
|104
|WDOU25
|110
|WINQ25
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV25
|565
|WINZ25
|-6K
|WDOZ25
|18K
|WING26
|2.5K
|WDOX25
|49K
|WDOF26
|-43K
|WDOV25
|24K
|WDOU25
|25K
|WINQ25
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
