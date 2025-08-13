シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
114 (52.77%)
損失トレード:
102 (47.22%)
ベストトレード:
612.00 BRL
最悪のトレード:
-710.00 BRL
総利益:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
総損失:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
最大連続の勝ち:
15 (745.00 BRL)
最大連続利益:
2 570.00 BRL (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
5.26%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
64 (29.63%)
短いトレード:
152 (70.37%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
5.85 BRL
平均利益:
93.15 BRL
平均損失:
-91.72 BRL
最大連続の負け:
11 (-836.00 BRL)
最大連続損失:
-1 420.00 BRL (5)
月間成長:
-14.57%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 578.00 BRL
最大の:
3 146.00 BRL (47.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.50% (3 146.00 BRL)
エクイティによる:
75.14% (125.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WDOZ25 32
WING26 28
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WDOZ25 64
WING26 91
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WDOZ25 18K
WING26 2.5K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +612.00 BRL
最悪のトレード: -710 BRL
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +745.00 BRL
最大連続損失: -836.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BancoBTGPactual-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cyros Capital Futuros
50 USD/月
3%
0
0
USD
5K
BRL
19
0%
216
52%
5%
1.13
5.85
BRL
75%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください