Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
114 (52.77%)
Убыточных трейдов:
102 (47.22%)
Лучший трейд:
612.00 BRL
Худший трейд:
-710.00 BRL
Общая прибыль:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Общий убыток:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (745.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 570.00 BRL (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
5.26%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
64 (29.63%)
Коротких трейдов:
152 (70.37%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
5.85 BRL
Средняя прибыль:
93.15 BRL
Средний убыток:
-91.72 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-836.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 420.00 BRL (5)
Прирост в месяц:
-10.41%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 578.00 BRL
Максимальная:
3 146.00 BRL (47.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.50% (3 146.00 BRL)
По эквити:
75.14% (125.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV25
|47
|WINZ25
|47
|WDOZ25
|32
|WING26
|28
|WDOX25
|20
|WDOF26
|16
|WDOV25
|15
|WDOU25
|9
|WINQ25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV25
|109
|WINZ25
|-327
|WDOZ25
|64
|WING26
|91
|WDOX25
|223
|WDOF26
|123
|WDOV25
|104
|WDOU25
|110
|WINQ25
|60
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV25
|565
|WINZ25
|-6K
|WDOZ25
|18K
|WING26
|2.5K
|WDOX25
|49K
|WDOF26
|-43K
|WDOV25
|24K
|WDOU25
|25K
|WINQ25
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +612.00 BRL
Худший трейд: -710 BRL
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +745.00 BRL
Макс. убыток в серии: -836.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BancoBTGPactual-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
