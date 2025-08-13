СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 3%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
216
Прибыльных трейдов:
114 (52.77%)
Убыточных трейдов:
102 (47.22%)
Лучший трейд:
612.00 BRL
Худший трейд:
-710.00 BRL
Общая прибыль:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Общий убыток:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (745.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
2 570.00 BRL (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
5.26%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
64 (29.63%)
Коротких трейдов:
152 (70.37%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
5.85 BRL
Средняя прибыль:
93.15 BRL
Средний убыток:
-91.72 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-836.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 420.00 BRL (5)
Прирост в месяц:
-10.41%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 578.00 BRL
Максимальная:
3 146.00 BRL (47.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.50% (3 146.00 BRL)
По эквити:
75.14% (125.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WDOZ25 32
WING26 28
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WDOZ25 64
WING26 91
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WDOZ25 18K
WING26 2.5K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +612.00 BRL
Худший трейд: -710 BRL
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +745.00 BRL
Макс. убыток в серии: -836.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BancoBTGPactual-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cyros Capital Futuros
50 USD в месяц
3%
0
0
USD
5.2K
BRL
19
0%
216
52%
5%
1.13
5.85
BRL
75%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.