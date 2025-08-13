SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 19%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
37 (63.79%)
Loss Trade:
21 (36.21%)
Best Trade:
200.00 BRL
Worst Trade:
-90.00 BRL
Profitto lordo:
1 875.00 BRL (94 135 pips)
Perdita lorda:
-975.00 BRL (50 000 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (358.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
427.00 BRL (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
3.22%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
18 (31.03%)
Short Trade:
40 (68.97%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
15.52 BRL
Profitto medio:
50.68 BRL
Perdita media:
-46.43 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-357.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-357.00 BRL (6)
Crescita mensile:
9.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
357.00 BRL (5.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.14% (357.00 BRL)
Per equità:
2.63% (130.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 34
WDOV25 13
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 148
WDOV25 79
WDOU25 110
WINQ25 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 1K
WDOV25 18K
WDOU25 25K
WINQ25 135
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.00 BRL
Worst Trade: -90 BRL
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +358.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -357.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BancoBTGPactual-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 17:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cyros Capital Futuros
50USD al mese
19%
0
0
USD
5K
BRL
7
0%
58
63%
3%
1.92
15.52
BRL
7%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.