Trades insgesamt:
216
Gewinntrades:
114 (52.77%)
Verlusttrades:
102 (47.22%)
Bester Trade:
612.00 BRL
Schlechtester Trade:
-710.00 BRL
Bruttoprofit:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Bruttoverlust:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (745.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 570.00 BRL (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
5.26%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
64 (29.63%)
Short-Positionen:
152 (70.37%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
5.85 BRL
Durchschnittlicher Profit:
93.15 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-91.72 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-836.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 420.00 BRL (5)
Wachstum pro Monat :
-14.57%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 578.00 BRL
Maximaler:
3 146.00 BRL (47.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.50% (3 146.00 BRL)
Kapital:
75.14% (125.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINV25
|47
|WINZ25
|47
|WDOZ25
|32
|WING26
|28
|WDOX25
|20
|WDOF26
|16
|WDOV25
|15
|WDOU25
|9
|WINQ25
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINV25
|109
|WINZ25
|-327
|WDOZ25
|64
|WING26
|91
|WDOX25
|223
|WDOF26
|123
|WDOV25
|104
|WDOU25
|110
|WINQ25
|60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINV25
|565
|WINZ25
|-6K
|WDOZ25
|18K
|WING26
|2.5K
|WDOX25
|49K
|WDOF26
|-43K
|WDOV25
|24K
|WDOU25
|25K
|WINQ25
|135
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +612.00 BRL
Schlechtester Trade: -710 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +745.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -836.00 BRL
