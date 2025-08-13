SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Cyros Capital Futuros
Mauricio Cyrillo Sabio

Cyros Capital Futuros

Mauricio Cyrillo Sabio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
216
Gewinntrades:
114 (52.77%)
Verlusttrades:
102 (47.22%)
Bester Trade:
612.00 BRL
Schlechtester Trade:
-710.00 BRL
Bruttoprofit:
10 619.00 BRL (391 555 pips)
Bruttoverlust:
-9 355.00 BRL (322 420 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (745.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 570.00 BRL (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
5.26%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
64 (29.63%)
Short-Positionen:
152 (70.37%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
5.85 BRL
Durchschnittlicher Profit:
93.15 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-91.72 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-836.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 420.00 BRL (5)
Wachstum pro Monat :
-14.57%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 578.00 BRL
Maximaler:
3 146.00 BRL (47.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.50% (3 146.00 BRL)
Kapital:
75.14% (125.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINV25 47
WINZ25 47
WDOZ25 32
WING26 28
WDOX25 20
WDOF26 16
WDOV25 15
WDOU25 9
WINQ25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINV25 109
WINZ25 -327
WDOZ25 64
WING26 91
WDOX25 223
WDOF26 123
WDOV25 104
WDOU25 110
WINQ25 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINV25 565
WINZ25 -6K
WDOZ25 18K
WING26 2.5K
WDOX25 49K
WDOF26 -43K
WDOV25 24K
WDOU25 25K
WINQ25 135
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +612.00 BRL
Schlechtester Trade: -710 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +745.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -836.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BancoBTGPactual-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 15:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.92% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
High current drawdown in 54% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 18:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 14:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
