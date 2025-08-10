- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 436
Kârla kapanan işlemler:
1 271 (88.50%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (11.49%)
En iyi işlem:
45.83 USD
En kötü işlem:
-72.34 USD
Brüt kâr:
3 439.87 USD (102 031 pips)
Brüt zarar:
-1 404.48 USD (41 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (152.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.62 USD (50)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
97.87%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
1 088 (75.77%)
Satış işlemleri:
348 (24.23%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-8.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-191.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-343.73 USD (8)
Aylık büyüme:
17.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
527.17 USD (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.51% (527.17 USD)
Varlığa göre:
12.83% (794.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|73
|USDJPY
|72
|EURUSD
|72
|EURCAD
|69
|GBPUSD
|69
|GBPJPY
|67
|USDCAD
|65
|NZDUSD
|59
|GBPAUD
|57
|EURJPY
|57
|CHFJPY
|55
|AUDJPY
|53
|GBPCHF
|52
|GBPCAD
|52
|EURAUD
|52
|USDCHF
|49
|CADJPY
|48
|GBPNZD
|43
|AUDCAD
|42
|AUDCHF
|42
|EURNZD
|42
|EURCHF
|41
|CADCHF
|41
|NZDCAD
|38
|NZDJPY
|37
|EURGBP
|37
|NZDCHF
|31
|AUDNZD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|175
|USDJPY
|141
|EURUSD
|130
|EURCAD
|123
|GBPUSD
|77
|GBPJPY
|80
|USDCAD
|79
|NZDUSD
|176
|GBPAUD
|59
|EURJPY
|44
|CHFJPY
|56
|AUDJPY
|71
|GBPCHF
|-83
|GBPCAD
|74
|EURAUD
|46
|USDCHF
|92
|CADJPY
|83
|GBPNZD
|-29
|AUDCAD
|70
|AUDCHF
|153
|EURNZD
|58
|EURCHF
|52
|CADCHF
|107
|NZDCAD
|91
|NZDJPY
|-113
|EURGBP
|79
|NZDCHF
|117
|AUDNZD
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|2.9K
|USDJPY
|5K
|EURUSD
|4.1K
|EURCAD
|5.1K
|GBPUSD
|3K
|GBPJPY
|4.3K
|USDCAD
|3K
|NZDUSD
|2.7K
|GBPAUD
|3.4K
|EURJPY
|2.3K
|CHFJPY
|2.7K
|AUDJPY
|1.6K
|GBPCHF
|-1.1K
|GBPCAD
|3.5K
|EURAUD
|3K
|USDCHF
|1.7K
|CADJPY
|2.2K
|GBPNZD
|-1.5K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDCHF
|1.8K
|EURNZD
|3.2K
|EURCHF
|1.5K
|CADCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.8K
|NZDJPY
|-1.8K
|EURGBP
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDNZD
|899
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.83 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +152.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 806
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 311
|
ThreeTrader-Live
|0.64 × 291
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.72 × 481
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.86 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 167
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.05 × 220
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
11
100%
1 436
88%
98%
2.44
1.42
USD
USD
13%
1:500