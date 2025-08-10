SinyallerBölümler
Wei Lung Wu

MingYi Roboforex 15

Wei Lung Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 436
Kârla kapanan işlemler:
1 271 (88.50%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (11.49%)
En iyi işlem:
45.83 USD
En kötü işlem:
-72.34 USD
Brüt kâr:
3 439.87 USD (102 031 pips)
Brüt zarar:
-1 404.48 USD (41 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (152.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.62 USD (50)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
97.87%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
1 088 (75.77%)
Satış işlemleri:
348 (24.23%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-8.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-191.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-343.73 USD (8)
Aylık büyüme:
17.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
527.17 USD (8.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.51% (527.17 USD)
Varlığa göre:
12.83% (794.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 73
USDJPY 72
EURUSD 72
EURCAD 69
GBPUSD 69
GBPJPY 67
USDCAD 65
NZDUSD 59
GBPAUD 57
EURJPY 57
CHFJPY 55
AUDJPY 53
GBPCHF 52
GBPCAD 52
EURAUD 52
USDCHF 49
CADJPY 48
GBPNZD 43
AUDCAD 42
AUDCHF 42
EURNZD 42
EURCHF 41
CADCHF 41
NZDCAD 38
NZDJPY 37
EURGBP 37
NZDCHF 31
AUDNZD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 175
USDJPY 141
EURUSD 130
EURCAD 123
GBPUSD 77
GBPJPY 80
USDCAD 79
NZDUSD 176
GBPAUD 59
EURJPY 44
CHFJPY 56
AUDJPY 71
GBPCHF -83
GBPCAD 74
EURAUD 46
USDCHF 92
CADJPY 83
GBPNZD -29
AUDCAD 70
AUDCHF 153
EURNZD 58
EURCHF 52
CADCHF 107
NZDCAD 91
NZDJPY -113
EURGBP 79
NZDCHF 117
AUDNZD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 2.9K
USDJPY 5K
EURUSD 4.1K
EURCAD 5.1K
GBPUSD 3K
GBPJPY 4.3K
USDCAD 3K
NZDUSD 2.7K
GBPAUD 3.4K
EURJPY 2.3K
CHFJPY 2.7K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF -1.1K
GBPCAD 3.5K
EURAUD 3K
USDCHF 1.7K
CADJPY 2.2K
GBPNZD -1.5K
AUDCAD 1.6K
AUDCHF 1.8K
EURNZD 3.2K
EURCHF 1.5K
CADCHF 1.5K
NZDCAD 1.8K
NZDJPY -1.8K
EURGBP 2K
NZDCHF 1.3K
AUDNZD 899
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.83 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +152.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.48 × 806
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 311
ThreeTrader-Live
0.64 × 291
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.72 × 481
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.86 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 167
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.05 × 220
59 daha fazla...
https://fxcash.net/en/?id=X83176
İnceleme yok
2025.09.22 18:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MingYi Roboforex 15
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
7K
USD
11
100%
1 436
88%
98%
2.44
1.42
USD
13%
1:500
